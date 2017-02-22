Клаудио Раньери: Матч с «Севильей» может стать переломным моментом для «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне, а также дал комментарий по поводу грядущего матча с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня и стартует в 22.45 мск.

«Прошлый сезон был блестящим, этот сезон у нас не заладился. Странно, если учесть, что очень многие люди в клубе – те же, что были и тогда. Мы впервые в своей истории выиграли чемпионский титул, и я полагал, что у этой эйфории могут быть побочные действия. Но и подумать не могу, что все получится именно так. Знал, что могут возникнуть проблемы, но теперь мы должны не опускать нос. Мы все еще здесь!

Премьер-лига в приоритете, когда впереди – матч премьер-лиги. Сейчас нас ждет игра в Лиге чемпионов. В приоритете всегда каждый следующий матч. Предстоящий поединок может стать переломным моментом, произойти может все что угодно. Если победим, то сможем многое изменить. Нам нужен такой матч.

В мыслях мы понимаем, что «Севилья» – фаворит. Удивительно, чего ей удалось добиться за последние десять лет. Этот клуб продолжает держаться на вершине. Здесь играют хорошие футболисты, но мы готовы показать свою игру», – сказал Раньери, слова которого приводит УЕФА.

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