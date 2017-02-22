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Мирча Луческу: Надеюсь, все игроки сделали выводы из первого матча против «Андерлехта»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

- Практически каждый день мы анализировали первую игру. Надеюсь, все игроки сделали выводы, и завтра будет другая команда, которая будет выполнять те задания, которые перед ней стоят. Очень сложно будет с этой командой, бельгийский футбол сейчас в хорошем состоянии, много игроков оттуда играют в сборных. Нельзя думать, что мы сильнее всех.

Мы нуждаемся в поддержке болельщиков, и нам нужна продуманность в игре. Нужно играть грамотно, с хорошей мыслью и с хорошим настроем – это самое важное. Уверен, что мы покажем хорошую игру. Будут сложные моменты, нужно через них проходить и нельзя этой команде давать контратаковать.

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- Насколько на команду давит тот факт, что завтра ей выходить на поле без права на ошибку?
- Это профессиональные игроки с большим опытом. Они хорошо знают об этом. В каждом разговоре я подчеркиваю: публика нас будет подгонять, и мы постараемся забить быстрый гол. Важно – не пропустить контратаку. «Андерлехт» строит свои быстрые атаки от обороны, длинными рывками. Важно предчувствовать эти моменты и закрыть необходимые зоны. Нужно быть очень внимательным к этому, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче в Бельгии «Зенит» проиграл «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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Матч

Зенит - Андерлехт

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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