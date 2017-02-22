Мигель Данни: Если Луческу выпустит на поле, всегда буду забивать

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

- Чего не хватило в первом матче? За счет чего собираетесь взять реванш?

- Когда пропускаешь в начале матча, трудно вернуться. Играем матч и тренируемся дома, приложим все усилия, чтобы порадовать вас победой.

- Многие полагают, что в Бельгии не хватило вас, вы мало сыграли. Вы готовы сыграть в Петербурге больше?

- Об этом нужно спрашивать тренера. Я готов, команда должна победить. Я тренируюсь на сто процентов. Если я появлюсь с первых минут, сделаю все, чтобы «Зенит» победил.

- Обычно игроки после долгого восстановления испытывают страх, боясь получить травму. Как для вас сложилась игра в Брюсселе? Что чувствовали?

- Моя основное чувство – расстройство, потому что команда проиграла. Я рад вернуться на поле, в игру. 20 минут, которые я провел, – это уже очень хорошо, но я хочу больше.

- Перед чемпионатом мира-1990 итальянский форвард Сальваторе Скиллачи после рождения ребенка пообещал жене забивать в каждом матче. Вы готовы дать такое же обещание своей супруге?

- Пообещать я могу, нужно выходить на поле. Если Мистер будет выпускать – буду всегда забивать, - передает слова Данни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче в Бельгии «Зенит» проиграл «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

«Зенит» – «Андерлехт». Данни выйдет в стартовом составе