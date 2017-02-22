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Шипулин после ЧМ будет тренироваться в Екатеринбурге

Источник:  Znak.comКомментарии

Лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин вернулся в Екатеринбург, где возобновит тренировки, сообщает Znak.com.

Напомним, 18 февраля мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

До этого Шипулин завоевал на чемпионате бронзу в смешанной эстафете, в личных гонках екатеринбургский биатлонист до пьедестала не добирался, дважды становясь четвертым.

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