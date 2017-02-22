Оливье Дешахт: Трансферная стоимость игроков «Зенита» в четыре раза больше, чем у «Андерлехта»

Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».



- Вы себя спокойно ощущаете, ведя 2:0 после первого матча?

- Мы неспокойны, потому что «Зенит» – хорошая команда. Если сравнивать трансферную стоимость, петербуржцы в четыре раза превышает нашу. У «Зенита» золотая скамейка запасных, где есть игроки, которые могут выйти и сыграть на любой позиции, под каждого игрока в стартовом составе есть замена. Нам абсолютно необходимо забивать, чтобы пройти дальше. К счастью, у нас есть игроки, которые могут и должны это сделать.

- У вас на счету 97 матчей в еврокубках. Хотелось бы сыграть сотый?

- Конечно, но для этого надо проходить «Зенит», а это будет непросто. Отыграть сотый матч – мечта, по-другому не назвать.

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- Необычно играть на таком уровне в 36 лет?

- Я играю каждый матч буквально как последний, по возрасту для матчей на международной арене я выше среднего. Это дает мне силы, я тренируюсь более настойчиво и сосредоточено, чем когда был молод.



- Вы играли против «Зенита» дважды на групповом этапе Лиге чемпионов-2012/13. Как оцените тот состав петербургского клуба и нынешний?

- Тогда у «Зенита» были Халк и Витсель, сейчас команда провела ряд громких трансферов, получила очень хороших игроков. Шансы на победу оцениваю 50 на 50. Не надо забывать, что тогда мы выиграли дома и проиграли на выезде, и этот результат был оправданным.



- Что скажете об атакующем потенциале «Зенита»? Насколько было сложно не пропустить в первой встрече?

- Провели достаточно сложный матч, защита отработала очень хорошо, практически без ошибок. Мы изрядно попотели, чтобы удержать Дзюбу: он мощный, рослый, против него сложно играть. Мы должны играть на пределе своих возможностей, чтобы пройти дальше, - передает слова Дешахта корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче в Бельгии «Зенит» проиграл «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.