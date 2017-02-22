Рене Вайлер: Мы не собираемся отдавать инициативу «Зениту» и играть на контратаках
Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».
- Четыре игрока травмированы и не полетели в Петербург. Как у них дела?
- Они занимаются по собственной программе в Брюсселе. Мы рассчитываем, что, начиная с воскресенья, они смогут присоединиться к общей группе.
- «Зенит» в первой игре 70 процентов владел мячом. Есть опасность, что этот показатель увеличится завтра?
- Надо помнить, что команде нужен мяч, чтобы забить. Отдавать инициативу сопернику мы не можем. Правда, есть команды, которые показывают меньший процент владения, и все равно выигрывают. Мы не собираемся отдавать инициативу и играть исключительно на контратаках, - передает слова Вайлера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в первом матче в Бельгии «Зенит» проиграл «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
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Матч
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция