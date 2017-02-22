Рене Вайлер: Мы не собираемся отдавать инициативу «Зениту» и играть на контратаках

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

- Четыре игрока травмированы и не полетели в Петербург. Как у них дела?

- Они занимаются по собственной программе в Брюсселе. Мы рассчитываем, что, начиная с воскресенья, они смогут присоединиться к общей группе.



- «Зенит» в первой игре 70 процентов владел мячом. Есть опасность, что этот показатель увеличится завтра?

- Надо помнить, что команде нужен мяч, чтобы забить. Отдавать инициативу сопернику мы не можем. Правда, есть команды, которые показывают меньший процент владения, и все равно выигрывают. Мы не собираемся отдавать инициативу и играть исключительно на контратаках, - передает слова Вайлера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».