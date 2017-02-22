Владимир Пильгуй: «Краснодару» может не хватить преимущества «1:0» в противостоянии с «Фенербахче»

Бывший вратарь московского «Динамо» и «Кубани» Владимир Пильгуй поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром».

- «Краснодару» будет достаточно сложно играть в Турции, учитывая фактор местных болельщиков и всю эту обстановку, - цитирует Пильгуя «Евро-Футбол.Ру». - Мне кажется, преимущества «1:0» после домашней встречи для выхода в 1/8 финала «быкам» может и не хватить.

- Но по первому матчу «Краснодар» оставил хорошее впечатление?

- По игре - да. А по результату запас маленький.

- Хорошая форма «быков» в первом матче после долгого перерыва стала для вас неожиданностью?

- Повторюсь: по игре в первом матче «Краснодар» выглядел убедительно, практически ничего не дал создать сопернику у своих ворот, но стратегически, на будущее, одного мяча нашей команде может не хватить. Хотя определенные шансы у «Краснодара» в Стамбуле, может быть, и есть - в контратаках. Тут 50 на 50.

Игра начнется сегодня в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.





