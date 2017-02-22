Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ (видео)
Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в плей-офф.
Для того, чтобы забросить шайбу в ворота голкипера челябинской команды Павла Францоуза форварду казахской команды понадобилось 11 секунд.
11 секунд. Константин Пушкарёв забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ. #ТРКБАР pic.twitter.com/iUI38298PK— КХЛ (@khl) 22 февраля 2017 г.
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