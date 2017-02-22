Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ (видео)

Дмитрий Шуленин: Были мысли отомстить «Динамо» за Бирюкова, но это надо с умом делать

Защитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин прокомментировал эпизод в матче с «Динамо», в котором голкипер нижегородцев Михаил Бирюков едва не получил серьезную травму.