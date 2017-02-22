Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)2 : 1Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор0 : 4Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард1 : 1Адмирал
Хоккей  Металлург4 : 0Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ (видео)

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в плей-офф.

Для того, чтобы забросить шайбу в ворота голкипера челябинской команды Павла Францоуза форварду казахской команды понадобилось 11 секунд.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Трактор» – «Барыс». Прогноз Андронова«Трактор» – «Барыс». Прогноз АндроноваАлексей Андронов делится своим прогнозом на противостояние «Трактор» - «Барыс».«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар». Прогноз Алексея Андронова«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар». Прогноз Алексея АндроноваНакануне четырьмя матчами на Западе стартовал плей-офф КХЛ.«Авангард» – «Адмирал». Прогноз Алексея Андронова«Авангард» – «Адмирал». Прогноз Алексея АндроноваСегодня четырьмя матчами стартует плей-офф в Восточной конференции КХЛ.Священная гора, многодетный отец и новый Интернационал. 8 фактов о «Куньлуне»Священная гора, многодетный отец и новый Интернационал. 8 фактов о «Куньлуне»В среду «Куньлунь Ред Стар» проведет свой первый в истории матч в плей-офф КХЛ.Back in the USSR, или почему вас не должен удивлять переход Капризова в ЦСКАBack in the USSR, или почему вас не должен удивлять переход Капризова в ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» рассуждает об обмене года в КХЛ, который еще не состоялся – Кирилл Капризов может попасть из Уфы в Москву.На матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» продано почти 8 тысяч билетовНа первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» продано 7900 билетов с учетом абонементов и гостевого сектора, сообщает «Бизнес Online».Пора Мозякину заканчивать мыльную оперу с рекордами. Превью игр ВостокаПора Мозякину заканчивать мыльную оперу с рекордами. Превью игр ВостокаПревью стартовых матчей плей-офф на Востоке.Андрей Макаров: Китайских кузнечиков не пробовал. Я жить хочу!Андрей Макаров: Китайских кузнечиков не пробовал. Я жить хочу!Сегодня «Куньлунь Ред Стар» проведет в Магнитогорске свой первый в истории матч в плей-офф КХЛ.«Куча проблем у Захаркина. Но он может спасти сезон». Гимаев – о сериях Востока«Куча проблем у Захаркина. Но он может спасти сезон». Гимаев – о сериях ВостокаЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».«Верните в плей-офф буллиты!» Игроки «Динамо» и «Торпедо» - о матче-марафоне«Верните в плей-офф буллиты!» Игроки «Динамо» и «Торпедо» - о матче-марафонеПоединок между москвичами и нижегородцами растянулся на пять периодов. После чего от игроков в адрес лиги поступило рацпредложение.Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала. «Магнитка» - «Куньлунь», «Трактор» - «Барыс» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты первых матчей 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.Владимир Брюквин: Шайба и в перекладину попадала, и черенком клюшки ее вратарь «Торпедо» отбивал. Везло емуНападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин прокомментировал победу над «Торпедо» - 1:0 ОТ.«Ак Барс» – «Салават Юлаев». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В рамках первого матча серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» сыграет с «Салаватом».Сергей Орешкин: Атакой «Динамо» в первом матче доволенГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Торпедо» - 1:0 ОТ.Дмитрий Шуленин: Были мысли отомстить «Динамо» за Бирюкова, но это надо с умом делатьЗащитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин прокомментировал эпизод в матче с «Динамо», в котором голкипер нижегородцев Михаил Бирюков едва не получил серьезную травму.Дубль Киселевича, рекорд Еременко и массовая драка. Видеообзор матчей плей-оффДубль Киселевича, рекорд Еременко и массовая драка. Видеообзор матчей плей-оффСамые яркие моменты первых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Западной конференции.Алексей Цветков: Бирюков сыграл хорошо, но Еременко - лучшеНападающий московского «Динамо» Алексей Цветков прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0 ОТ) в первом матче плей-офф.Петерис Скудра: «Динамо» перехватило инициативу из-за наших удаленийГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о поражении в первом поединке плей-офф от московского «Динамо».Сухой закон. «Динамо» открыло лишь счет в пятом периоде, после нокаута БирюковаСухой закон. «Динамо» открыло лишь счет в пятом периоде, после нокаута БирюковаБитва динамовцев с нижегородцами с первого матча превратилась в «марафон по Сахаре». Открыть счет москвичи смогли только на 93 минуте.Московское «Динамо» во втором овертайме вырвало победу у «Торпедо»В рамках первого матча серии плей-офф КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду во втором овертайме обыграло «Торпедо» со счетом 1:0.
Главные новости
Футбол
Александр Шпрыгин о фильме BBC: У них задача до последнего побрызгивать слюной и говорить как все плохо
Футбол
Валерий Рейнгольд: Результат первого матча – трагедия для «Краснодара». «Фенербахче» его не отпустит
Футбол
Райан Гиггз: «Лестер»: не справился со статусом чемпиона. Глубина их падения меня удивила
Футбол
Руслан Аджинджал: Немножко тревожно перед второй игрой с «Фенербахче»
Футбол
ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА
Футбол
Беленов подписал контракт с «Уфой»
Футбол
Нуну Эшпириту Санту: Увидите, «Порту» готов сражаться с самыми могучими соперниками
Футбол
Аллегри считает, что вылет «Ромы» от «Порту» должен послужить уроком для «Ювентуса»
Биатлон
Россиянин Халили завоевал серебро в индивидуальной гонке на юношеском ЧМ
MMA
Роузи сыграет заключенную в сериале «Слепая зона»
все новости
Барыс
Барыскалендарьстатистика
Константин Пушкарёв
Константин Пушкарёввсе новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина