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Лаллана продлил контракт с «Ливерпулем»

Источник:  Daily MailКомментарии

Руководство и тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом довольны выступлением полузащитника Адама Лалланы.

Как сообщает Daily Mail, игрок сборной Англии продлил контракт с «красными» до 2021 года. В ближайшее время об этом объявят официально.

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Лаллана провел во всех турнирах 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает англичанина в 19 млн евро, а его прежний контракт с мерсисайдским клубом был рассчитан до 2019 года.

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