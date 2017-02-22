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Андрей Канчельскис: Победа есть победа, но если «Сити» не забьет в Монако, у них возникнут проблемы

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис - о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако», который завершился победой английского клуба (5:3).

– 5:3 – неплохое преимущество для «Сити» после домашнего матча?
– В любом случае, есть победа, разница мячей «+2». В ответном матче «горожанам» надо обязательно забивать. А вот если не забьют, то, конечно, у них могут возникнуть проблемы.

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Матч

Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)

Голы

Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)

Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)

Незабитые пенальти

Фалькао (Монако), 50

Предупреждения:

Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

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