Александр Кержаков: «Зенит» пройдет «Андерлехт», если не уступит ему в желании

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

- «Зенит» по классу игроков выше «Андерлехта». Бывают матчи, когда команда проигрывает только из-за того, что у соперника желания было больше. Если в этом компоненте «Зенит» не уступит «Андерлехту», тогда мы добьемся необходимого результата, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче в Бельгии «Зенит» проиграл «Андерлехту» со счетом 0:2. Дублем отметился Франк Ачимпонг. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Александр Кержаков: Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, с «Андерлехтом» не сыграю