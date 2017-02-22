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Александр Шпрыгин о фильме BBC: У них задача до последнего побрызгивать слюной и говорить как все плохо

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин поделился мнением о вызвавшем широкий резонанс фильме британской корпорации ВВС о российских футбольных фанатах.

- Они проиграли нам заявку на чемпионат семь лет назад и с тех самых пор не могут смириться с поражением, - цитирует Шпрыгина «Свободная пресса». -  Поэтому и методы такие. Слова того же Василия Степанова просто выдернули из контекста. Он там с хохотом, иронично много чего говорил. В том числе, что русские надерут всем задницы. А они все убрали и оставили только этот кусок. Еще пример: взяли одну мою фотографию с президентом со специального мероприятия и другую, десятилетней давности, с концерта «Коррозии металла» в Киеве. Чтобы провести параллель, связать одно с другим.

По-моему, у них задача до последнего побрызгивать слюной и говорить как все плохо. Все наши ребята, которые общались с английскими СМИ, теперь поняли, что в подобных случаях надо быть готовыми к тому, что потом все будет искажено. Хотя ВВС, вроде бы, входит в число ведущих телеканалов. Сегодня поговорят об этом фильме, но скоро забудут. Это кино ни на что уже не способно повлиять.

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