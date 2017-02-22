«Зенит» – «Андерлехт». Данни выйдет в стартовом составе

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта», сообщил главный тренер петербуржцев Мирча Луческу.

- Я утром вызвал Данни к себе и спросил его о самочувствии. Он сказал, что готов играть. Поэтому я решил, что завтра он выйдет в стартовом составе, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче в Бельгии «Зенит» проиграл «Андерлехту» со счетом 0:2 - дублем отметился Франк Ачимпонг. Данни вышел на замену и отыграл в этом матче 20 минут. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Мигель Данни: Если Луческу будет выпускать на поле, всегда буду забивать