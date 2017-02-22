Мирча Луческу: Сожалею, что в Лигу Европы не дозаявили Лунева и Молло, но у них будет время проявить себя

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о полузащитнике петербургского клуба Йоане Молло и вртаре Андрее Луневе.

- Молло не заявлен в ЛЕ. Вы считаете, что он не сможет помочь «Зениту» в еврокубке?

- Он хороший игрок. Я объяснял, почему заявили тех, кого заявили. Мы могли дозаявить только троих новичков: это Иванович, Эрнани, которого брали на позицию Витселя, и Цаллагов - потому что Хави Гарсия часто получает желтые карточки. Очень сожалею, что в список игроков на Лигу Европы не попали Лунев и Молло, но таков регламент. Уверен, что в начале чемпионата они покажут себя с лучшей стороны, у них будет время проявить себя.

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Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Андерлехту» со счетом 0:2. Дублем отметился Франк Ачимпонг. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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