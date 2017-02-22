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Олег Лужный: У Луческу крайними всегда были арбитры

Источник:  Футбол 24Комментарии

Бывший капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный рассказал о своем отношении к нынешнему главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу, который ранее возглавлял «Шахтер».

«Мне Луческу не нравился не как тренер, а как человек. Он все время ныл: «Нам пенальти ставят», «На нас судьи давят». Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры. В «Зените» тоже - начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с «Андерлехтом» судья нормально судил? А к «Шахтеру» как команде я всегда относился и отношусь нормально», - приводит слова Лужного «Футбол 24».

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