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Оскар де ла Хойя: У Головкина есть предложение от Альвареса

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Промоутер Оскар де ла Хойя заявил, что мексиканец Сауль Альварес не избегает боя с казахом Геннадием Головкиным.

«Смотрите, предложение у него есть. Головкин заработает больше денег, чем когда-либо в своей карьере. Он может продолжать боксировать и без Канело, но мы все равно будем ждать ответа. Мяч на его половине поля сейчас.

Многие болельщики восемь лет ждали боя Мэнни Паккьяо и Флойда Мэйвезера. Мы обсуждаем поединок с Головкиным только год. Никто не знает, с кем Канело встретится в мае. К тому же, в сентябре есть еще одна открытая дата. Вопрос лишь в договоренности с Головкиным и подписании контракта», — цитирует Де Ла Хойю BoxingScene.

Напомним, в прошлом году Головкин добивался поединка с мексиканцем, но в итоге Канело освободил пояс WBC и вышел из переговоров. Многие считали, что мексиканец испугался потенциального оппонента, но Альварес ранее говорил, что команду казахстанца не устроил гонорар за бой.

6 мая в Лас-Вегасе состоится мексиканский мегафайт Канело и Хулио Сезара Чавеса-младшего. Встреча пройдет в договорном весе до 74,5 кг.

Головкин в следующий раз выйдет на ринг против американца Дэниела Джейкобса 18 марта в Нью-Йорке.

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