Марио Голек: Очень сложно играть снова с «Ростовом» после 0:4

Защитник «Спарты» Марио Голек поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Ростова».

- Какие ощущение перед матчем, когда вы проиграли 0:4 неделю назад?

- Очень сложно играть после такого результата. Постараемся с честью выйти из ситуации и хоть как-то компенсировать неудачу в первой игре. Но мы не будем сдаваться завтра.

- Будет ли не хватать Боржека Дочкала, который в шаге от перехода в «Хэнань Джианье»?

- Конечно. Без него наша атака будет выглядеть хуже, - сказал Голик.