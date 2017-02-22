Марио Голек: Очень сложно играть снова с «Ростовом» после 0:4
Защитник «Спарты» Марио Голек поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Ростова».
- Какие ощущение перед матчем,
когда вы проиграли 0:4 неделю назад?
- Очень сложно играть после такого результата. Постараемся с честью выйти из ситуации и хоть как-то компенсировать неудачу в первой игре. Но мы не будем сдаваться завтра.
- Будет ли не хватать
Боржека Дочкала, который в шаге от перехода в «Хэнань Джианье»?
- Конечно. Без него наша атака будет выглядеть хуже, - сказал Голик.
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