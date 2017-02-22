Александр Шпрыгин: Думаю, к 2018 году у нас даже муха не пролетит

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин считает безосновательными опасения, что на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, у фанатов из других стран возникнут проблемы с безопасностью.

- На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении новый закон, предусматривающий за нарушение правил поведения на стадионах большой штраф, административный арест до 10 суток и даже запрет на посещение стадионов на срок до семи лет, - цитирует Шпрыгина «Свободная пресса». - Кроме того, если раньше полиция подходила к работе с объединениями спортивных болельщиков формально, то сейчас даже малейшие дела стали раскручивать на полную катушку. Осенью очень много было дел, в том числе уголовных, в отношении фанатов. Думаю, к 2018 году у нас даже муха не пролетит. В любом случае, русские люди гостеприимные. Несмотря на этот фильм, пусть приезжают. Будем рады видеть англичан. Уверен, у них останутся самые лучшие впечатления о России.