Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)2 : 1Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор2 : 5Барыс
Хоккей  Ак Барс1 : 1Салават Юлаев
Хоккей  Авангард1 : 1Адмирал
Хоккей  Металлург4 : 2Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Олейников: ЦСКА было непросто взломать оборону «Русенборга»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник молодежного состава московского ЦСКА Иван Олейников прокомментировал победу армейцев в матче против норвежского «Русенборга» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

- Команда хорошо организована, хорошо играет в обороне, и было тяжело ее взломать. Мы пользовались нашими моментами, которые открывали нам зоны. В центре полузащиты у них сильный опорник. Нормально с сыгранностью в команде сейчас. Мы не играли вместе с декабря, но за эти три дня чуть-чуть сыгрались, и вроде все нормально по игре было, - приводит слова Олейникова «Р-Спорт».

Напомним, что ЦСКА в среду, 22 февраля, обыграл «Русенборг» (2:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. В 1/4 финала красно-синие встретятся с «Бенфикой». Встреча пройдет 7 марта в Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»ЦСКА на сборе в Кампоаморе (Испания) провел товарищескую встречу с «Уфой» и одержал победу – 1:0.Тимур Жамалетдинов: Считаю, что ЦСКА полностью переиграл «Русенборг»Нападающий молодежного состава московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу армейцев в матче против норвежского «Русенборга» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФАЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФАЦСКА сегодня в Москве обыграл «Русенборг» (2:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.Кое-какие футбольные хитрости. Юноши ЦСКА сражаются в Лиге чемпионов U19Кое-какие футбольные хитрости. Юноши ЦСКА сражаются в Лиге чемпионов U19Во «взрослой» Лиге чемпионов московским армейцам уже давно не удается ничем удивить, раз за разом, год за годом застревая на стадии группы.Футболисты ЦСКА посетили парк аттракционов на сборе в ИспанииФутболисты ЦСКА посетили парк аттракционов на сборе в Испании21 февраля тренерский штаб московского ЦСКА пригласил футболистов и персонал команды в парк аттракционов в испанском городе Кампоамор, сообщает пресс-служба клуба.Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов (видео)Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.ЦСКА (мол) – «Русенборг» (мол). Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)В рамках матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «молодежка» ЦСКА сыграет со сверстниками из «Русенборга».Кверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛКверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом местеВалерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом местеЗаслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поделился мнением относительно лидерства московского «Спартака» в чемпионате России по футболу.Бибрас Натхо: Я чуть не сошел с ума без футболаПолузащитник ЦСКа Бибрас Натхо, вернувшийся в общую группу армейцев,рассказал о своем физическом состоянии.Дмитрий Селюк: Мне абсолютно все равно, берут моих игроков в России или нетАгент Дмитрий Селюк рассказал о своей работе в России, в частности оценил игру своего клиента форварда Ласина Траоре в ЦСКА.«Спартак» раздает воспитанников. Обзор сборов (видео)«Спартак» раздает воспитанников. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Главное то, что «Спартак» взял Адриано». Обзор Евгения Ловчева«Главное то, что «Спартак» взял Адриано». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» - о клубах РФПЛ, которые не участвуют в еврокубках.Натхо вернулся в общую группу ЦСКАПолузащитник Бибрас Натхо приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА, сообщает твиттер армейцев.Игорь Акинфеев: Я бы не поехал в Китай ни за какие деньгиГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не поехал бы играть в Китай ни за какие деньги.Виктор Гончарненко: В следующем матче будет играть АкинфеевГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с норвежским «Сарпсборгом» (3:1) на сборе в Испании.Александр Головин: Футболисты ЦСКА уже близки к оптимальному состояниюПолузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от контрольного матча армейцев с норвежским клубом «Сарпсборг 08» (3:1).«Спартак» выходит на финиш, а Витиньо возвращается на поле. Обзор сборов (видео)«Спартак» выходит на финиш, а Витиньо возвращается на поле. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.ЦСКА обыграл «Сарпсборг 08» в товарищеском матчеЦСКА на сборе в Испании провел товарищескую встречу с норвежским клубом «Сарпсборг 08» и одержал победу со счетом 3:1.ЦСКА назвал состав на матч с «Сарпсборгом»Московский ЦСКА обнародовал стартовый состав на товарищеский матч с норвежским клубом «Сарпсборг 08».
Главные новости
Футбол
Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»
Футбол
Пуйоль посетит стадион на Крестовском острове в Петербурге и МГИМО в Москве
Хоккей
«Магнитка» обыграла «Куньлунь» в первом матче серии Кубка Гагарина
Футбол
Главный тренер «Спарты»: «Ростов» мог бы претендовать в Чехии на самые высокие места
Футбол
Рене Вайлер: Мы не собираемся отдавать инициативу «Зениту» и играть на контратаках
Футбол
Оливье Дешахт: Трансферная стоимость игроков «Зенита» в четыре раза больше, чем у «Андерлехта»
Футбол
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Фенербахче»
Бокс
Оскар де ла Хойя: У Головкина есть предложение от Альвареса
Футбол
Олег Лужный: У Луческу крайними всегда были арбитры
Футбол
Мирча Луческу: Надеюсь, все игроки сделали выводы из первого матча против «Андерлехта»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Юношеская лига УЕФА
Юношеская лига УЕФАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости