Иван Олейников: ЦСКА было непросто взломать оборону «Русенборга»

Полузащитник молодежного состава московского ЦСКА Иван Олейников прокомментировал победу армейцев в матче против норвежского «Русенборга» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

- Команда хорошо организована, хорошо играет в обороне, и было тяжело ее взломать. Мы пользовались нашими моментами, которые открывали нам зоны. В центре полузащиты у них сильный опорник. Нормально с сыгранностью в команде сейчас. Мы не играли вместе с декабря, но за эти три дня чуть-чуть сыгрались, и вроде все нормально по игре было, - приводит слова Олейникова «Р-Спорт».

Напомним, что ЦСКА в среду, 22 февраля, обыграл «Русенборг» (2:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. В 1/4 финала красно-синие встретятся с «Бенфикой». Встреча пройдет 7 марта в Москве.