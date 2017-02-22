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Главный тренер «Спарты»: Клуб разрешил вести Дочкалу переговоры с китайским клубом

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар рассказал о том Боржек Дочкал, скорее всего, покинет чешский клуб.  

- Правда, что Боржек Дочкал ушел в китайский клуб?

-Клуб разрешил вести ему переговоры с другой командой, а именно с  «Хэнань Джианье». Он только что улетел, но трансфер не оформлен, - сказал Пожар.

Матч

Спарта - Ростов

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

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