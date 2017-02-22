Главный тренер «Спарты»: Клуб разрешил вести Дочкалу переговоры с китайским клубом
Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар рассказал о том Боржек Дочкал, скорее всего, покинет чешский клуб.
- Правда, что Боржек Дочкал ушел в китайский клуб?-Клуб разрешил вести ему переговоры с другой командой, а именно с «Хэнань Джианье». Он только что улетел, но трансфер не оформлен, - сказал Пожар.
Матч
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция
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