Марио Голек: В первом матче «Ростов» показал хорошую «физику»
Защитник «Спарты» Марио Голек поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Ростова».
- За счет чего «Ростов» все-таки можно обыграть завтра?
- В первом матче «Ростов» показал хороший уровень физики. Эта команда играла просто и постоянно посылала мяч вперед, а там за счет активных полузащитников выигрывала подборы. Чтобы добиться успеха, нам нужно быть агрессивнее соперника, - сказал Голек.
Матч
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция
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