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Марио Голек: В первом матче «Ростов» показал хорошую «физику»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Спарты» Марио Голек поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Ростова».

- За счет чего «Ростов» все-таки можно обыграть завтра?
- В первом матче «Ростов» показал хороший уровень физики. Эта команда играла просто и постоянно посылала мяч вперед, а там за счет активных полузащитников выигрывала подборы. Чтобы добиться успеха,  нам нужно быть агрессивнее соперника, - сказал Голек.

Матч

Спарта - Ростов

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

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