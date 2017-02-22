Тимур Жамалетдинов: Считаю, что ЦСКА полностью переиграл «Русенборг»

Нападающий молодежного состава московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу армейцев в матче против норвежского «Русенборга» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

- Говорили до матча, что «Русенборг» - хорошая команда, организованная, хорошо играет в обороне, играет больше на контратаках и ждет ошибки соперника, и сегодня они так и действовали. Я считаю, что мы их сегодня полностью переиграли: в первом тайме у них вообще не было моментов, кроме одного удара и назначенного пенальти, который был немного спорным. Во втором тайме уже более равная игра была. Но мы забили второй гол и выиграли заслуженно, - цитирует Жамалетдинова «Р-Спорт».

Напомним, что ЦСКА в среду, 22 февраля, обыграл «Русенборг» (2:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. В 1/4 финала красно-синие встретятся с «Бенфикой». Встреча пройдет 7 марта в Москве.