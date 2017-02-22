Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Фенербахче»
«Краснодар» назвал стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».
«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин, Вандерсон, Смолов, Классон.
Запасные: Синицын, Мартынович, Торбинский, Жигулев, Лаборде, Жоаозиньо, Перейра.
Игра в Стамбуле начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Фенербахче: Демирель, Шкртел, Кьяер, Кейбаши, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу, Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин, Газинский, Каборе, Вандерсон, Смолов
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция
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