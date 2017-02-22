Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Фенербахче»

Денис Клюев: Для «Зенита» нет ничего сложного в том, чтобы обыграть «Андерлехт»

Бывший полузащитник бельгийского «Льерса» Денис Клюев поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Андерлехтом» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы.