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Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Фенербахче»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

«Краснодар» назвал стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин, Вандерсон, Смолов, Классон.

Запасные: Синицын, Мартынович, Торбинский, Жигулев, Лаборде, Жоаозиньо, Перейра.

Игра в Стамбуле начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Фенербахче - Краснодар

Состав

Фенербахче: Демирель, Шкртел, Кьяер, Кейбаши, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу, Ленс

Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин, Газинский, Каборе, Вандерсон, Смолов

Судья:

Павел Рачковски (Польша)

Место и дата

22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция


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