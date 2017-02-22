Главный тренер «Спарты»: Если пройдем «Ростов», это будет чудом
Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар отметил, что у его команды мало шансов пройти «Ростов» после поражения в первом матче со счетом 0:4.
- Кто заменит Дочкала и Конате завтра?
- Я проработал несколько вариантов, но секретов раскрывать не буду.
- Кто кроме Дочкала, Конате и
Росицки не сыграет завтра?
- Я вам точно не скажу, так как вы шпион из «Ростова». У нас хватает травмированных.
- Верите ли вы в чудо завтра?
- Это правда будет чудо, если мы пройдем «Ростов». Результат первой игры – это катастрофа. У нас почти нет шансов. Главное сыграть завтра и уйти с поля с поднятой головой, - сказал Пожар.
Матч
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция
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