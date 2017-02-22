Главный тренер «Спарты»: «Ростов» мог бы претендовать в Чехии на самые высокие места
Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар поделился мнением о силе «Ростова» накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который состоится в четверг в Праге.
- На что бы «Ростов» претендовал в чемпионате Чехии? - вопрос Пожару.
- Если судить по первой игре, то этот клуб претендовал бы на самые высокие места. Но, мне кажется, что все-таки нужно до конца разобраться, почему мы проиграли с таким счетом: из-за силы соперника, или из-за собственных ошибок, - сказал Пожар.
Напомним, первый матч в Ростове-на-Дону завершился победой команды Курбана Бердыева 4:0.
Матч
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция
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