«Магнитка» обыграла «Куньлунь» в первом матче серии Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Куньлунем» (4:2) в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

У хозяев льда отличились Томаш Филиппи (дважды), Ярослав Косов и Виктор Антипин, у гостей - Туукка Мянтюля (дважды).

Отметим, что нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин не смог набрать ни одного очка и достичь уникальной отметки - тысяча результативных баллов в чемпионатах страны.

Следующий матч между «Металлургом» и «Куньлунем» пройдет в Магнитогорске в пятницу.