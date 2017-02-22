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«Магнитка» обыграла «Куньлунь» в первом матче серии Кубка Гагарина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Куньлунем» (4:2) в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

У хозяев льда отличились Томаш Филиппи (дважды), Ярослав Косов и Виктор Антипин, у гостей - Туукка Мянтюля (дважды).

Отметим, что нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин не смог набрать ни одного очка и достичь уникальной отметки - тысяча результативных баллов в чемпионатах страны.

Следующий матч между «Металлургом» и «Куньлунем» пройдет в Магнитогорске в пятницу.

Матч

Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

Голы:

Филиппи (Ли), 7:50 (1:0). Филиппи (Тимкин, Береглазов), 21:51 (2:0). Косов (Хабаров, Терещенко), 21:58 (3:0). Антипин (Зарипов, Ли), 29:40 (4:0). Мянтюля (Виделль, Коллинс), 42:51 (4:1). Мянтюля 49:54 (4:2).

Место и дата

22 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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