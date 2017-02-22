Виталий Мутко: Стадион на Крестовском дорого эксплуатировать, поэтому я бы продал право на название

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о названии стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

- На Кубке конфедераций и чемпионате мира стадион будет называться «Санкт-Петербург». После турниров он уже перейдет в руки «Зенита». И новые владельцы уже примут какое-то решение.



- Как бы поступили вы?

- Понятно, что стадион будет не очень дешево эксплуатировать, поэтому я бы продал название, но решать городу и клубу, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе «Крестовский».

В 2018 году арена примет матчи чемпионата мира.

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