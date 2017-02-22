Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)2 : 1Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор2 : 5Барыс
Хоккей  Ак Барс1 : 1Салават Юлаев
Хоккей  Авангард1 : 1Адмирал
Хоккей  Металлург4 : 2Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий «V1lat» Волочай: «Мейджор» о котором я так мечтал превращается в посмешище еще до старта

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай раскритиковал организаторов продажи билетов на The Kiev Major.

Напомним, что билеты на The Kiev Major раскупили за 20 минут.

The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Билеты на The Kiev Major раскупили за 20 минутБилеты на турнир The Kiev Major раскупили за 20 минут. Об этом сообщил портал Karabas.M19 проиграла ROX Tigers в первом матче IEM Katowice 2017Команда M19 проиграла ROX Tigers в первом матче турнира IEM Katowice 2017 по League of Legends.M19 играет с ROX Tigers на IEM Katowice 2017. Трансляция.Единственный представитель Континентальной лиги M19 в первом матче IEM Katowice 2017 сразится с корейской командной ROX Tigers.Генменеджер Virtus.pro: Киберспорт не завоюет мир и не займет место футболаГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин на сайте информационного агентства Rambler News Service рассказал об экономической составляющей киберспортивной организации, а также высказался на тему конкуренции киберспорта с футболом.Стример скончался во время 24-часового благотворительного стримаАмериканец Брайан «PoShYbRiD» Вигнеаулт скончался во время 24-часового благотворительного стрима World of Tanks.Адиль «ScreaM» Бенрильтом перешел в Team EnVyUsБельгиец Адиль «ScreaM» Бенрильтом присоединился к составу Team EnVyUs по CS:GO.Gambit Esports заняла седьмое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017.Студия MoonDuck анонсировала турнир по Dota 2 с новым режимомСтудия MoonDuck, которая является организатором Elimination Mode, проведет турнир по Dota 2 с режимом Midas Mode.В Китае могут ввести комендантский час для геймеровПравительство Китая рассмотрит законопроект, согласно которому детям до 18 лет запретят пользоваться компьютерами, смартфонами и планшетами в ночное время.Во время турнира по Super Smash Bros. у игрока случился сердечный приступВо время турнира BEAST 7 по Super Smash Bros. у одного из участников случился сердечный приступ.Он один может сделать «Спартак» чемпионом, или «Кефир» против всехОн один может сделать «Спартак» чемпионом, или «Кефир» против всех«Советский спорт» рассказывает об участниках первого Кубка России по киберфутболу.Игрок стримил 72 часа подряд и установил рекорд ГиннессаДжон Эймер в течение 72 часов стримил League of Legends и установил рекорд Гиннесса.Русский хакер: Изменить, но никак не навредить – вот моя цельРусский хакер под ником tedredphox, который взломал матчмейкинг CS:GO, в интервью порталу evo-gamers.com рассказал о своей деятельности.В Dota 2 появилась русская озвучка для 21 герояValve выпустила новое обновление для клиента Dota 2, в котором добавила русскую озвучку для 21 героя.CS:GO, Dota 2 и League of Legends номинированы на AMD Esports Audience Award 2017Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) представила список номинантов на AMD Esports Audience Award.DreamHack опубликовала видео хайлайтов и смешных моментов с DreamHack Masters Las Vegas 2017Организация DreamHack на своем YouTube-канале опубликовала ролик с хайлайтами и смешными моментами прошедшего турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.Digital Chaos сыграет с Wings Gaming в одной группе на SL i-League Season 3Организаторы SL i-League StarSeries Season 3 анонсировали формат и расписание турнира.Антон Черепенников подарит Mercedes E-класса Виктору «TaZ» ВойтасуГлава холдинга ESforce Антон Черепенников пообещал подарить автомобиль Mercedes E-класса капитану Virtus.pro Виктору «TaZ» Войтасу.Януш «Snax» Погоржельски признан лучшим игроком DreamHack Masters Las Vegas 2017Игрок польской команды Virtus.pro Януш «Snax» Погоржельски был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире DreamHack Masters Las Vegas 2017.Virtus.pro стала чемпионом DreamHack Masters Las Vegas 2017Польская команда Virtus.pro стала победителем турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.
Главные новости
Футбол
Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»
Футбол
Пуйоль посетит стадион на Крестовском острове в Петербурге и МГИМО в Москве
Хоккей
«Магнитка» обыграла «Куньлунь» в первом матче серии Кубка Гагарина
Футбол
Главный тренер «Спарты»: «Ростов» мог бы претендовать в Чехии на самые высокие места
Футбол
Рене Вайлер: Мы не собираемся отдавать инициативу «Зениту» и играть на контратаках
Футбол
Оливье Дешахт: Трансферная стоимость игроков «Зенита» в четыре раза больше, чем у «Андерлехта»
Футбол
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Фенербахче»
Бокс
Оскар де ла Хойя: У Головкина есть предложение от Альвареса
Футбол
Олег Лужный: У Луческу крайними всегда были арбитры
Футбол
Мирча Луческу: Надеюсь, все игроки сделали выводы из первого матча против «Андерлехта»
все новости