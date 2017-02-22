Виталий «V1lat» Волочай: «Мейджор» о котором я так мечтал превращается в посмешище еще до старта

Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай раскритиковал организаторов продажи билетов на The Kiev Major.

Что там? Карабас вновь доказал, что ему можно доверять разве что продажу билетов на юбилейный концерт Ирины Билык? — Vitalii Volochai (@v1lat) 22 февраля 2017 г.

Хоть один человек смог купить билет онлайн?? Если да - пришлите какой-то скрин что это действительно было возможно.

Спасибо — Vitalii Volochai (@v1lat) 22 февраля 2017 г.

А призыв собираться в компании - избивать барыг и отбирать у них билеты - считается нарушением закона, или нет?



Для друга спрашиваю — Vitalii Volochai (@v1lat) 22 февраля 2017 г.

Как же у меня мать его горит, что мэйджор о котором я так мечтал, и к которому так стремился, превращается в посмешище еще до старта. — Vitalii Volochai (@v1lat) 22 февраля 2017 г.

Напомним, что билеты на The Kiev Major раскупили за 20 минут.

The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.