Виталий «V1lat» Волочай: «Мейджор» о котором я так мечтал превращается в посмешище еще до старта
Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай раскритиковал организаторов продажи билетов на The Kiev Major.
Что там? Карабас вновь доказал, что ему можно доверять разве что продажу билетов на юбилейный концерт Ирины Билык?— Vitalii Volochai (@v1lat) 22 февраля 2017 г.
Хоть один человек смог купить билет онлайн?? Если да - пришлите какой-то скрин что это действительно было возможно.— Vitalii Volochai (@v1lat) 22 февраля 2017 г.
Спасибо
А призыв собираться в компании - избивать барыг и отбирать у них билеты - считается нарушением закона, или нет?— Vitalii Volochai (@v1lat) 22 февраля 2017 г.
Для друга спрашиваю
Как же у меня мать его горит, что мэйджор о котором я так мечтал, и к которому так стремился, превращается в посмешище еще до старта.— Vitalii Volochai (@v1lat) 22 февраля 2017 г.
Напомним, что билеты на The Kiev Major раскупили за 20 минут.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.