Пуйоль посетит стадион на Крестовском острове в Петербурге и МГИМО в Москве

Экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль посетит Москву и Санкт-Петербург в конце февраля.

- Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтерской программы ЧМ-2018. Мне очень понравилось, и я ждал возможности вернуться. Могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву, - приводит слова Пуйоля официальный сайт ФИФА.

В этот раз 28 февраля испанец встретится с кандидатами в волонтеры в волонтерском центре МГИМО. Пуйоль познакомится с процессом отбора волонтеров и сыграет с кандидатами в футбол.

Днем ранее, 27 февраля, Пуйоль вместе с делегацией ФИФА и оргкомитета «Россия 2018» побывает на стадионе на Крестовском острове, который должен принять матч открытия и финал Кубка конфедераций.