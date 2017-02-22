Йоахим Лев: Редко сталкивался с такими профессионалами, как Черчесов

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что думает о Станиславе Черчесове. В начале 2000-х Лев тренировал австрийский «Тироль», вратарем которого был нынешний главный тренер сборной России.

- Хорошо знаю нынешнего главного тренера сборной России. Он был моим вратарем, когда я тренировал «Тироль» в Инсбруке. Вместе мы становились чемпионами Австрии. Он был очень хорошим голкипером, обладал невероятным мастерством и харизмой, - сказал Лев в интервью официальному сайту ФИФА.

- Благодаря своему характеру, Черчесов мог повести за собой команду. Мне редко приходилось сталкиваться с такими профессионалами своего дела. И мне очень понравилось с ним работать, - отметил главный тренер немецкой сборной.

Напомним, команда Германии на Кубке конфедераций сыграет в группе с Камеруном, Чили и Австралией. Россия встретится с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

