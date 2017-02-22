«Барыс» переиграл «Трактор» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ
Хоккеисты казахского «Барыса» в гостях переиграли «Трактор» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 5:2.
Заброшенными шайбами у астанинской команды отметились Константин Пушкарев, Найджел Доус, Дастин Бойд, Брэндэн Шиннимин и Владимир Маркелов. У челябинцев точные броски на счету Виталия Кравцова и Юрия Петрова.
Второй матч серии пройдет в Челябинске 24 февраля в 14:30 по московскому времени.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/4 финала
Первый матч
Трактор - Барыс - 2:5 (0:3, 0:2, 2:0) Пушкарёв 0:11 (0:1). Доус 6:50 (0:2). Бойд (Сен-Пьер, Даллмэн), 9:46 (0:3). Шиннимин 21:57 (0:4). Маркелов (Панюков, Тривино), 32:51 (0:5). V. Kravtsov (Черников), 43:49 (1:5). Петров Ю. (Кольцов, Кручинин), 55:12 (2:5). 22 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Трактор - Барыс - 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)
Пушкарёв 0:11 (0:1). Доус 6:50 (0:2). Бойд (Сен-Пьер, Даллмэн), 9:46 (0:3). Шиннимин 21:57 (0:4). Маркелов (Панюков, Тривино), 32:51 (0:5). V. Kravtsov (Черников), 43:49 (1:5). Петров Ю. (Кольцов, Кручинин), 55:12 (2:5).
22 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция