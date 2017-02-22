«Барыс» переиграл «Трактор» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

Игроки ЦСКА Панин и Карнаухов дисквалифицированы на один матч

Игроки ЦСКА Панин и Карнаухов дисквалифицированы на один матч Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА - «Йокерит»(4:2), состоявшейся во вторник.

Хоккеисты омского «Авангарда» в третьем овертайме переиграли «Адмирал» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:1.

«Авангард» в третьем овертайме переиграл «Адмирал» Хоккеисты омского «Авангарда» в третьем овертайме переиграли «Адмирал» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:1.

Нокаут в Челябинске. «Барыс» начал разгром «Трактора» уже на первых секундах

Нокаут в Челябинске. «Барыс» начал разгром «Трактора» уже на первых секундах Стартовый поединок между уральцами и казахстанцами неожиданно закончился сокрушительным поражением хозяев площадки – 2:5.

«Магнитка» обыграла «Куньлунь» в первом матче серии Кубка Гагарина Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Куньлунем» (4:2) в стартовом матче ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в плей-офф.

Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ (видео) Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в плей-офф.

В среду «Куньлунь Ред Стар» проведет свой первый в истории матч в плей-офф КХЛ.

Священная гора, многодетный отец и новый Интернационал. 8 фактов о «Куньлуне» В среду «Куньлунь Ред Стар» проведет свой первый в истории матч в плей-офф КХЛ.