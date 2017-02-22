Итальянец Камилло Плачи возглавил «Факел»
Камилло Плачи назначен новым главным тренером новоуренгойского «Факела», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт итальянского специалиста с российским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления.
Напомним, Плачи был ассистентом Владимира Алекно в сборной России на Олимпиаде в Пекине, где команда завоевала бронзовые медали.
Плачи также работал главным тренером сборной Болгарии, итальянской «Латины» и турецкого «Халкбанка».
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