Александр Ерохин: Никакой расслабленности у игроков «Ростова» нет
Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы со «Спартой».
- Как после такой убедительной победы настроиться на второй матч?- Первая встреча была неделю назад. Тренеры уже указали нам на наши ошибки. Мы готовимся к игре независимо от прошлого результата и хотим побеждать в каждом матче. Никакой расслабленности у нас нет, - сказал Ерохин.
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