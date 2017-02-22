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Иван Данильянц: Джанаева беспокоит его повреждение

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии вратаря Сослана Джанаева перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты». Напомним, Джанаев пропустил первый матч, который завершился победой российского клуба 4:0.

-  Будет ли готов Джанаев к ответной игре со «Спартой»? - вопрос Данильянцу.

- Сейчас Сослан не в лучшей форме. Его беспокоит повреждение, но мы хотим видеть его в воротах. Завтра примем решение, - сказал Данияльнц.
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