Иван Данильянц: Джанаева беспокоит его повреждение
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии вратаря Сослана Джанаева перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты». Напомним, Джанаев пропустил первый матч, который завершился победой российского клуба 4:0.
- Будет ли готов Джанаев к ответной игре со «Спартой»? - вопрос Данильянцу.- Сейчас Сослан не в лучшей форме. Его беспокоит повреждение, но мы хотим видеть его в воротах. Завтра примем решение, - сказал Данияльнц.
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