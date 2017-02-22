Главный тренер «Йокерита» оштрафован на 400 тысяч рублей, ЦСКА – на 100 тысяч

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен был оштрафован на 300 тысяч рублей за комментарии относительно судейства на пресс-конференции после игры, еще 100 тысяч он заплатит за досрочный уход с пресс-конференции.

Также лигой за нарушение правил поведения на арене на 100 тысяч был оштрафован хоккейный клуб ЦСКА.

«Во время проведения матча ЦСКА – «Йокерит», состоявшегося 21 февраля 2017 года, был допущен ряд нарушений Регламента КХЛ. В связи с этим, лигой были приняты следующие решения:

1. За комментарии относительно судейства, допущенные главным тренером «Йокерита» Юккой Ялоненом на послематчевой пресс-конференции, и соответствующее нарушение пп.1.23 п.1 ст.54 Спортивного регламента КХЛ на ХК «Йокерит» наложен штраф в соответствии с п.34 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

2. За уход главного тренера «Йокерита» Юкки Ялонена с послематчевой пресс-конференции без ответа на вопросы СМИ и соответствующее нарушение п.2.3. ст.19 Регламента КХЛ по маркетингу и коммуникациям на ХК «Йокерит» наложен штраф согласно п.61 ст.29 Дисциплинарного регламента КХЛ.

3. За нарушение пп. «е» п.4 ст.6 Технического регламента КХЛ и п.4.5 Правил поведения в спортсооружении на ХК ЦСКА наложен штраф согласно п.33 ст.31 Дисциплинарного регламента КХЛ», - говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.