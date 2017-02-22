Решение о размещении фан-зоны ЧМ-2018 в Петербурге будет принято после Кубка конфедераций

Место для фан-зоны на период чемпионата мира-2018 будет окончательно определено после Кубка конфедераций-2017, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

- Мы утвердили Конюшенную площадь как место для фан-зоны на Кубок конфедераций, там ведь была зона для фанатов и во время хоккейного чемпионата мира. А уже после Кубка конфедераций решим, оставлять ли там же фан-зону на время чемпионата мира по футболу, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе «Крестовский».

В 2018 году арена примет матчи чемпионата мира.