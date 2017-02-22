«Авангард» в третьем овертайме переиграл «Адмирал»
Хоккеисты омского «Авангарда» в третьем овертайме переиграли «Адмирал» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:1.
В основное время у омской команды отличился Юнас Анелев. У дальневосточников точный бросок на счету Максима Казакова.
Решающая шайба на счету Александра Кучерявенко.
Второй матч серии пройдет в Омске 24 февраля в 14:00 по московскому времени.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/4 финала
Первый матч
Матч
Авангард - Адмирал - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Анелёв (Соботка, Густафсон), 9:38 (1:0). Казаков (Земчёнок), 27:22 (1:1). Кучерявенко (Бурдасов), 105:14 (2:1).
Место и дата
22 февраля 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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