«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина

Евгений Медведев: Нам очень не везло, но мы проявили характер и продавили соперника

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев после победы в первой игре серии над «Адмиралом» (2:1 3ОТ) рассказал за счет чего удалось «продавить» оборону.