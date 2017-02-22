«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина
«Ак Барс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.
У хозяев льда отличились Иржи Секач Атте Охтамаа, у гостей - Кирилл Капризов.
Отметим, что победную шайбу казанцы забросили за секунду до истечения основного времени игры.
Второй матч серии пройдет в Казани в пятницу.
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Секач (Токранов, Азеведо), 14:59 (1:0). Капризов (Умарк, Логинов), 18:14 (1:1). Охтамаа (Варнаков, Попов), 59:59 (2:1).
Место и дата
22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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