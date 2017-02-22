Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Россия сыграла с топовой сборной на новом стадионе в Петербурге до ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах на новый стадион в Петербурге.

– Я рад, что город получает такой большой спортивный многофункциональный объект, где можно и концерты проводить, и спортивные события. Конечно же, главным будет футбол. Хочется еще раз поблагодарить строителей, у нас есть еще что делать. 27 февраля будет визит ФИФА, 9 марта еще раз приедем, за 100 дней до Кубка Конфедераций, посмотрим функциональную готовность стадиона.

Нужно, чтобы заходило все больше и больше эксплуатирующих организаций. Если «Зенит» принимает решение – должен заходить, эксплуатировать. Я благодарен правительству города и подрядчику – работа проделана колоссальная. Надеюсь, этот объект будет радовать петербуржцев.

– Чего ждать от визита ФИФА 27 числа?

– Он будет конкретный, по всем четырем городам Кубка Конфедераций. Будут рассмотрены вопросы размещения, тренировочных площадок, логистики, аэропорта. Есть 5-6 вопросов со стороны ФИФА, которые нужно рассмотреть: это и инженерные сети, коммуникации, газон. По всем вопросам есть мероприятия, сроки, ответственные – проблем не будет. Важно сейчас предъявлять периметр безопасности. Мы походили во время прохода людей, они достаточно оперативно работают. Здесь предстоит еще всю систему настраивать, смотровые зоны. Мы рассчитываем, что стадион проведет еще как минимум три тестовых мероприятия. Надеемся, что это будут футбольные матчи. Мы хотим 17 мая уже полностью передать стадион оргкомитету для проведения Кубка Конфедераций и церемонии открытия.

– После Кубка конфедераций и чемпионата мира какие планы на этот стадион?

– Я бы очень хотел, чтобы сборная России здесь сыграла, может, какой-то ключевой, серьезный матч до чемпионата мира. Хотелось бы, чтобы в соперниках была топовая команда. Петербург заслужил такой матч, болельщики могли бы вдохновить нашу команду на чемпионат мира, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, все работы на стадионе должны завершиться к 31 марта. На 23 апреля предварительно запланирован первый официальный матч на арене. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром». Летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2017, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.

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