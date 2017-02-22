Игроки ЦСКА Панин и Карнаухов дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА - «Йокерит»(4:2), состоявшейся во вторник.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК ЦСКА Григория Панина наказание по Правилу 539 б (Подножка) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) - и согласно п.1.10. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Поскольку Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для Панина повторным в чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК ЦСКА Павла Карнаухова наказание по Правилу 528 б, п.1 (Драки или грубость) – Большой штраф (5 мин.) - на наказание по Правилу 528 в, п.4 (Драки или грубость) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.3.6. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу».

Таким образом, Панин и Карнаухов пропустят второй матч серии с «Йокеритом», который пройдет в Москве в четверг.