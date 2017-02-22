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Игроки ЦСКА Панин и Карнаухов дисквалифицированы на один матч

Источник:  КХЛКомментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА - «Йокерит»(4:2), состоявшейся во вторник.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК ЦСКА Григория Панина наказание по Правилу 539 б (Подножка) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) - и согласно п.1.10. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Поскольку Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для Панина повторным в чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК ЦСКА Павла Карнаухова наказание по Правилу 528 б, п.1 (Драки или грубость) – Большой штраф (5 мин.) - на наказание по Правилу 528 в, п.4 (Драки или грубость) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.3.6. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу».

Таким образом, Панин и Карнаухов пропустят второй матч серии с «Йокеритом», который пройдет в Москве в четверг.

Матч

ЦСКА - Йокерит - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Киселевич (да Коста), 2:43 (1:0 - бол.). Скотт (Плэтт, Муршак), 6:05 (2:0). Пильстрём (Анттила, Кулда), 32:29 (2:1). Киселевич (Скотт), 37:11 (3:1). Лаюнен (Йенсен), 53:57 (3:2). Жарков (Панин, Телегин), 59:24 (4:2 - п.в.).

Место и дата

21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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