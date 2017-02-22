Вице-губернатор Петербурга: На новом стадионе можно не только играть в футбол

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, какие мероприятия можно проводить на новом стадионе в Петербурге.

- На новом стадионе в Петербурге можно проводить не только мотошоу и играть в футбол. Можно еще и хоккейные матчи, мы фантазировали и про соревнования по плаванию - технически.

Мы очень внимательно следим за реакцией посетителей, мониторим соцсети - на этапе технических тестирований нам очень важны все замечания. Очень много их нам передал и Виталий Мутко, - передает слова Албина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2017, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.

11 фераля на стадионе на Крестовском прошло первое тестовое мероприятие - мотошоу. 22 февраля на арене состоялся концерт.

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