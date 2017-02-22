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Иван Данильянц: Не забывайте, что противостояние со «Спартой» состоит из двух частей

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о настрое команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой».

- Какие ошибки вы увидели в игре «Ростова» в первой встрече со «Спартой»? - вопрос Данильянцу. 

- Да, мы выиграли 4:0, но я бы разделил тот матч на две части: до удаления и после. До 37-й минуты была равная игра. Преимущество было только в счете. 

- Как настраивать игроков на такие матчи?

- Не забывайте, что противостояние состоит из двух частей. Это не игра чемпионата. Нужно быть внимательными и готовиться, засучив рукава.

Ответная встреча пройдет в Праге в четверг, начало в 23.05 (мск). 

Матч

Спарта - Ростов

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

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