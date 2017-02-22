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Дмитрий Хомуха возглавил юношескую сборную Росси

Источник:  РФСКомментарии

Дмитрий Хомуха назначен тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2002 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Российский футбольный союз официально сообщает о назначении Дмитрия Хомухи старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2002 года рождения. Контракт со специалистом подписан до конца 2017 года.

Уже 27 февраля юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) начнет в Москве учебно-тренировочный сбор, который продлится до 7 марта. В его рамках планируется проведение двухсторонней игры и контрольного поединка», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте РФС.

Напомним, что Дмитрий Хомуха уже работал в системе РФС, под его руководством блестящих результатов добилась юношеская сборная России (игроки 1996 года рождения). В 2013 году она выиграла Чемпионат Европы в возрастной категории U-17, а в 2015 году завоевала серебряные медали ЕВРО U-19.

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