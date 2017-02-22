Дмитрий Хомуха: В планах провести в этом году порядка четырех сборов в России и за рубежом

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал свое назначение.

- Работа в системе сборных России мне хорошо знакома, поэтому было очень приятно получить приглашение возглавить команду 2002 года рождения. На данном этапе она только начнет формироваться, на следующей неделе мы проведем первый учебно-тренировочный сбор в Москве, где познакомимся с игроками, которые в основном представляют столичные академии, принимающие участие в зимнем первенстве Москвы. Сейчас пока располагаем небольшим количеством информации о кандидатах, но в наших планах провести в этом году порядка четырех сборов в России и за рубежом. Благодарен руководству РФС за предложение возглавить юношескую сборную России, начинаем работу по формированию команды, - передает слова Хомухи официальный сайт РФС.

Напомним, что в среду, 22 февраля, Дмитрий Хомуха был назначен тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2002 года рождения.