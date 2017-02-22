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Энтони Джошуа: Уайлдеру надо драться с более сильными соперниками

Источник:  Sky SportsКомментарии

Британский боксер Энтони Джошуа считает, что Деонтей Уайлдер избегает встреч с сильными соперниками.

«Думаю, Уайлдеру надо драться с более сильными соперниками. Вашингтон хорош, но они договорились об этом поединке в последний момент.

Знаю, что предыдущий соперник Уайлдера провалил допинг-тест. Но, считаю, Уайлдеру надо было перенести свой бой, чтобы его соперник мог лучше подготовиться», — цитирует Sky Sports британца, который сейчас готовится к поединку против Владимира Кличко в апреле.

Напомним, 25 февраля Деонтей Уайлдер проведет бой против Джеральда Вашингтона, в котором будет защищать свой титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Изначально Уайлдер должен был провести бой с Анджеем Вавжиком, но поляк провалил допинг-тест в конце января, после чего Уайлдеру пришлось в срочном порядке искать другого соперника.

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