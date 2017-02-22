«Енисей» выбирает талисман клуба

Красноярский «Енисей» объявил о выборе талисмана команды. Об этом сообщает официальный сайт волейбольного клуба.

Дизайнеры команды разработали три варианта нового символа клуба, а выбор предстоит сделать болельщикам сибиряков в группе «Енисея» в социальной сети «ВКонтакте». На звание талисмана «Енисея» претендуют бурый медведь, красный волк и ирбис (снежный барс).

Голосование продлится до 15 марта. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, будет готов уже к первой игре сезона 2017/2018.