«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Счет в начале матча открыл нападающий краснодарцев Федор Смолов, который точным ударом в нижний угол завершил контратаку своей команды.
На 20-й минуте Смолов после передачи Вячеслава Подберезкина с нескольких метров бил по воротам, но переиграть вратаря соперника не сумел.
В конце первого тайма турецкая команда восстановила равенство - отличился бразилец Соуза.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Таким образом, «Краснодар», ранее дома обыгравший «Фенербахче» (1:0), впервые в своей истории вышел в 1/8 финала турнира. Его соперник определится в результате жеребьевки 24 февраля швейцарском Ньоне.
Матч
Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)
Голы
Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).
Состав
Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов
Предупреждения:
Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция