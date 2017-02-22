Антон Черепенников показал новую тренировочную базу Virtus.pro
Глава холдинга ESforce Антон Черепенников опубликовал изображения новой тренировочной базы Virtus.pro, которая будет расположена в Yota Arena Moscow.
New @TeamVirtuspro bootcamp in Yota Arena Moscow. I hope @paszaBiceps like gym ) pic.twitter.com/uebbRsciO0— VPSneg (@VPSneg) 22 февраля 2017 г.
some pictures - ESforce office in Yota Arena Moscow pic.twitter.com/Ijn86wj0Hb— VPSneg (@VPSneg) 22 февраля 2017 г.
Yota Arena Moscow. 1.04.2017. see you soon pic.twitter.com/ehkyFnRix3— VPSneg (@VPSneg) 22 февраля 2017 г.
Открытие Yota Arena Moscow запланировано на 1 апреля 2017 года.
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