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Дмитрий Тарасов: Возможно, поражение «Стремсгодсету» даже пойдет на пользу

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча со «Стремсгодсетом» (0:1) на сборе в Испании и отметил, что находится в хорошей форме.

- Думаю, выводы делать не стоит. Это всего лишь контрольный матч. Возможно, поражение даже пойдет на пользу. Есть над чем работать.

Восстановление после травмы завершено. Я могу сыграть даже 90 минут. Готов на сто процентов и стараюсь показать свой максимум.

- «Локомотив» в этом матче опробовал две схемы. Какая привычнее?
- Конечно, по старой играть более привычно, но все футболисты знают, что делать и как играть по новой схеме. Нужно просто выполнять установку тренера, - рассказал Тарасов официальному сайту «Локомотива».

Напомним, что в среду «Локомотив» на сборе в испанской Марбелье провел товарищеский матч с норвежским «Стремсгодсетом». Игра завершилась поражением российского клуба со счетом 0:1.

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