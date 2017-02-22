Дмитрий Тарасов: Возможно, поражение «Стремсгодсету» даже пойдет на пользу

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча со «Стремсгодсетом» (0:1) на сборе в Испании и отметил, что находится в хорошей форме.

- Думаю, выводы делать не стоит. Это всего лишь контрольный матч. Возможно, поражение даже пойдет на пользу. Есть над чем работать.

Восстановление после травмы завершено. Я могу сыграть даже 90 минут. Готов на сто процентов и стараюсь показать свой максимум.

- «Локомотив» в этом матче опробовал две схемы. Какая привычнее?

- Конечно, по старой играть более привычно, но все футболисты знают, что делать и как играть по новой схеме. Нужно просто выполнять установку тренера, - рассказал Тарасов официальному сайту «Локомотива».



Напомним, что в среду «Локомотив» на сборе в испанской Марбелье провел товарищеский матч с норвежским «Стремсгодсетом». Игра завершилась поражением российского клуба со счетом 0:1.