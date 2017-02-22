Гол Мхитаряна принес победу «МЮ» в матче с «Сент-Этьеном»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече забил армянский полузащитник «Манчестера» Генрих Мхитарян, на 17-й минуте в касание замкнувший подачу Хуана Маты с фланга.
На 63-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «МЮ» Эрик Бейи. Отметим, что оба предупреждения Бейи получил с интервалом в три минуты.
Напомним, что в первом матче «Манчестер Юнайтед» разгромил французский клуб у себя на поле со счетом 3:0.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта.
Матч
Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 17 (0:1).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Погба, Перрен, Пайо, Верето (Лемуан, 68), Севе (Интима, 53), Малькуи, Берич (Руа, 59), Амума, Монне-Паке
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Байи, Мхитарян (Рэшфорд, 25), Погба, Янг, Мата (Рохо, 64), Кэррик (Швайнштайгер, 61), Феллайни, Ибрагимович
Предупреждения:
Удаления:
нет - Байи, 63
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
22 февраля 20:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция