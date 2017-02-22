Гол Мхитаряна принес победу «МЮ» в матче с «Сент-Этьеном»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил армянский полузащитник «Манчестера» Генрих Мхитарян, на 17-й минуте в касание замкнувший подачу Хуана Маты с фланга.

На 63-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «МЮ» Эрик Бейи. Отметим, что оба предупреждения Бейи получил с интервалом в три минуты.

Напомним, что в первом матче «Манчестер Юнайтед» разгромил французский клуб у себя на поле со счетом 3:0.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта.